Denizli İdmanyurdu Bilal'le anlaştı

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Denizli İdmanyurdu Güreller, dış transferde 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Şeflek ile anlaştı. Denizli temsilcisinden yapılan açıklamada, "Orta sahanın maestrosu, bay asist olarak adlandırılan Bilal Şeflek, Denizli İdmanyurdu'muzda. Kulübümüz son olarak Düzcespor'da forma giyen, yıllardır üstün performansa imza atan deneyimli orta saha oyuncusu Bilal Şeflek ile anlaşmaya varmıştır. Bilal Şeflek’e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz" denildi.

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