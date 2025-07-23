Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli İdman Yurdu'ndan iki takviye

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu iki transfere imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli İdman Yurdu'ndan iki takviye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu iki transfere imza attı. Denizli temsilcisi Ağrı1970'den stoper Emirhan Kahraman ile MustafaKemalPaşa Spor Belediye'de forma giyen sol bek Burak Engin'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz son olarak Ağrı 1970’de forma giyen 25 yaşındaki stoper oyuncusu Emirhan Kahraman ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz son olarak MustafaKemalPaşa Spor Belediye’de forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Burak Engin ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. İki oyuncumuza da hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Washington Post'tan "beklenen İstanbul depremi" haberi
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Denizlerde sıcaklık 30 dereceyi aştı!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Çınar ağacı faciasında ikinci ölüm!
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Tekerlekli sandalyedeki kadına şiddet!
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        Trump'tan Obama'ya: Vatan haini
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        İsrailli bakandan skandal paylaşım
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Askerlik dönüşü işsizlik maaşı
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Galatasaray'ın Tete davasında karar çıktı!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Semih Kılıçsoy Çizme yolcusu!
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Sakarya'daki yangından geriye kalan...
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Bu yöntemlerle uykusuz yaz gecelerine son!
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Asansörde neden hep aynalar olur?
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!

        Benzer Haberler

        Denizli'de kavga ettiği dayısı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
        Denizli'de kavga ettiği dayısı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptıkları çalışmaları değerl...
        Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptıkları çalışmaları değerl...
        Tesisatçı cinayetinde 2 mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay bozdu
        Tesisatçı cinayetinde 2 mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay bozdu
        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 680 lira...
        Denizli'de trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 45 bin 680 lira...
        Yargıtay, Denizli'de "kasten öldürme" suçundan beraat eden sanık hakkındaki...
        Yargıtay, Denizli'de "kasten öldürme" suçundan beraat eden sanık hakkındaki...
        Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam
        Denizli İdman Yurdu'nda sağ bek tamam