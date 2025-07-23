Denizli İdman Yurdu'ndan iki takviye
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu iki transfere imza attı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdman Yurdu iki transfere imza attı. Denizli temsilcisi Ağrı1970'den stoper Emirhan Kahraman ile MustafaKemalPaşa Spor Belediye'de forma giyen sol bek Burak Engin'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz son olarak Ağrı 1970’de forma giyen 25 yaşındaki stoper oyuncusu Emirhan Kahraman ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüz son olarak MustafaKemalPaşa Spor Belediye’de forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Burak Engin ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. İki oyuncumuza da hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz."
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