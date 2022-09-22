Helikopter kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden Rusya uyruklu 2 mürettebatın cenazeleri Antalya'ya götürüldü.

Yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.

Kimlik tespitinin ardından konsolosluk yetkilisi tarafından teslim alınan cenazeler, özel bir araçla Antalya'ya yola çıkarıldı.

Cenazelerin buradaki işlemlerinin ardından uçakla Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

Çardak ilçesi yakınlarında dün düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

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