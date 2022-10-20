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Acıpayam ve Beyağaç'ta zirai ilaç atıkları, 16 noktada toplanacak

AA

Acıpayam ve Beyağaç'ta zirai ilaç atıkları, 16 noktada toplanacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ve Beyağaç ilçelerinde zirai ilaç atıklarının bertaraf edilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında 16 noktaya kutu konuldu.

Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyelerin desteğiyle, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) koordinesinde planlanan proje ile zirai mücadelede bitki koruma ürünlerinin ambalaj atıklarının rastgele çevreye atılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Uçarı Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, ilçede güzel projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projenin genel amacının zirai ilaç ambalaj atıklarının toplanmasının olduğunu belirten Gürbüz, "Bu projeyle birlikte dünyanın genelinde ortaya çıkan çevre krizlerinin, çevresel sorunlar ve bununla bağlantılı olarak diğer krizlerinin hepsinin önüne geçebilecek adımın atılmış olduğunu düşünebiliriz. Bu çok basit bir atık toplama kutusu değil. Çok kıymetli bir iş olduğunu vatandaşlarımıza göstermek için bugün bir araya geldik. Hepimizin çevreye, çevremizdeki etkileşimlere dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ise, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay ise artık ilçede hiç bir zirai atığın yerde görmek istemediklerini dile getirdi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkan Ömer Celal Umur da proje kapsamında, EİB olarak temiz bir çevre ve sürdürülebilir tarımsal üretimi önemsediklerini ve bunun için projeler geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Umur, projeyi Ege bölgesi ve ülke geneline yaymak için destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​

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