Denizli'de yangında yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, bir evin bodrumunda çıkan yangında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



İlçenin Aşağı Mahallesi'ndeki bir apartmanda önceki gün çıkan yangında ağır yaralanan 13 yaşındaki Egemen Terk, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye kurtarılamadı.



Bu sabah saatlerinde ölen ortaokul öğrencisi Terk'in cenazesi bugün defnedilecek.

Serinhisar ilçesinde 20 Kasım'da, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında ağır yaralanan Terk, hastaneye kaldırılmıştı. Yangının, çocukların motosiklete benzin koymak isterken çıktığı belirtilmişti. ​​​​​​​

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