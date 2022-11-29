GÜNCELLEME - Muğla'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Muğla'da 13 yıl önce kaybolan Bayram Tosun'un öldürüldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da televizyon stüdyosunda gözaltına alınan V.T, (52) ve K.T. (48) ile Denizli'de yakalanan K.B'nin (35) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Tosun'u tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli V.T, adliyeye götürülürken basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" şeklindeki sorusuna, "Sizin sorularınıza verecek cevabım yok. Gereken yerlere cevap verdim. Eşimi ölene kadar seviyorum." yanıtını verdi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Cinayeti işlediğini kabul etti

Kayıp Tosun'un iş arkadaşı V.T'nin ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi.

V.T'nin ayrıca, eşi K.T. ile maktul Bayram Tosun arasındaki ilişkiyi öğrendiğini, Tosun'un kendisini öldürmesinden korktuğu için inşaata çağırıp tabancayla vurduğunu, daha sonra da bir araziye eşi ve kayınbiraderiyle birlikte gömdüklerini söylediği kaydedildi.

- Ceset arama çalışmaları sonlandırıldı

K.T'nin, Bayram Tosun'un kocası tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin Muğla'nın Menteşe ilçesindeki araziye gömüldüğüne yönelik ifadesi üzerine, Kozağaç Mahallesi'ndeki Hazankuyu mevkisinde başlatılan ceset arama çalışmalarına son verildi.

Aramalarda herhangi bir şey bulunamadı.

- 2019'da bölgede kemik parçaları bulunmuş

Jandarmanın araştırması sonucu, bölgede 2019'da insan kemiği parçalarının bulunduğu, yapılan soruşturmadan sonuç alınamadığı ve kemik parçalarının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü tespit edildi.

Kemik parçaları, DNA incelemesi için mezardan çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

​​​​​​​- Olay

Denizli'nin Çameli ilçesindeki evinden 2009'da ayrılarak Muğla'nın Menteşe ilçesine çalışmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Bayram Tosun'un yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, aradan geçen sürede sonuç alınamamıştı.

Bir televizyon programına katılan Bayram Tosun'un iş arkadaşı V.T'nin (52) eşi K.T. (48), Tosun'un kocası tarafından öldürüldüğünü, cesedinin Menteşe ilçesindeki araziye gömüldüğünü söylemişti.

Polis ekipleri, V.T. ile K.T'yi İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına almıştı. K.T'nin ifadesi üzerine, erkek kardeşi K.B. de (35) Denizli'de yakalanmıştı.

K.T. ve K.B'nin ifadeleri üzerine 26 Kasım'da Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'ndeki Hazankuyu mevkisinde iş makineleri ve dedektör köpek yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.