Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, sahada kazanmak için istekli oynayan bir Denizlispor'un olduğunu bildirdi.

Giray Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının son maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Evlerinde altı puanlık bir maça çıktıklarına dikkati çeken Bulak, "Bu akşam iyi oynayan çok isteyen ve kazanma amaçlı her şeyini ortaya koyan oyuncularımı kutluyorum. Taraftarımız çok iyiydi bu akşam. Bize büyük destek ve cesaret verdiler. Yöneten arkadaşlar da iyi yönetince ortaya iyi maç çıktı, iyi bir sonuçla ayrıldık. İlk yarının son maçı. Tabii bu gibi maçlar zor oluyor. Çünkü oyuncunun kafası işte bir parça tatil havasına giriyor. O bakımdan çok korktuğum, çok çekindiğim bir maçtı." dedi.

Bulak, TFF Kulüp Lisans Kurulunun kulübe üç puan silme cezası vermesinin kendilerini paniklettiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Onunla çok meşgul olduk. Oyuncularla iki üç defa toplantı yapmak zorunda kaldık. Yani program dışı bir toplantı yapmak zorunda kaldık. Kafalarını sahaya çevirmeleri için önemli bir akşamdı bizim için. Kutluyorum kendilerini. Şimdi ödülü de çalışmayı da hak ettiler. Ne yapabileceklerini artık biliyorlar. Gol yemeden de kapattık bu maçı. Bu da önemliydi bizim için. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde devam ederiz."





- Özer: "Biz elimizden geleni yaptık ama kazanan Denizlispor oldu"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer ise karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Zorluk derecesi gerçekten zor olan bir maça çıktıklarını belirten Özer, "Tabii maçtan önce üç puanların silinmesi her iki takım için karşılaşmanın değerini daha da arttırdı. Tabii bizim eksiklerimiz vardı. Çok önemli oyunculardan yoksun çıktık sahaya. Buna rağmen oyuna iyi başladığımızı söyleyebilirim. Yediğimiz ilk golü gerçekten biz de anlamakta zorluk çektik. 24. dakikada yediğimiz bir gol bizim biraz zorlanmamıza neden oluyor. Çünkü 1-0 mağlup duruma düştüğümüz zaman rakip takım da kapandığı zaman o takımı açmakta zorlanan bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, kontraatakta etkili bir takım olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"2-0 olduktan sonra maçı çevirmek kolay değildi bizim adımıza. İkinci devre elimizden geleni yaptık. Tabii genç oyuncular vardı. Özellikle Atakan'ı ve Alperen'in stoperde ilk defa oynattık. Maçı kaybettik ama bu iki oyuncuyu kazandığımızı düşünüyorum. Tabii kaybetmek özellikle deplasmanda çok alışkın olduğumuz bir skor değildi. Biz deplasmanda hem iyi oyun hem de iyi skor alan bir takımdık. Deplasmandaki ikinci mağlubiyetimizi rakibimiz Denizlispor'a karşı aldık. Ama ilk devre bitti. Biz elimizden geleni yaptık ama kazanan Denizlispor oldu. Denizlispor'u kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.