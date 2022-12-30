Erkekler Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyükler ve 19 Yaş Altı Erkekler Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de tamamlandı.

Pamukkale ilçesinde gerçekleştirilen organizasyona 7 ilden, 15 takım ve 150 sporcu katıldı.

Şampiyonanın büyükler kategorisinde İstanbul İl Karması birinci, Afyonkarahisar İl Karması ikinci, Ankara İl Karması üçüncü oldu.

19 yaş altı kategorisinde ise Afyonkarahisar Spor Lisesi birincilik, Ankara İl Karması ikincilik, Nizip Spor Lisesi Spor Kulübü ise üçüncülük elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, törende yaptığı konuşmada, turnuvaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Denizli'yi kriket sporunda bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

















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