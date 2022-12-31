Kale'de hayvan hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde çalınan küçükbaş hayvanları Muğla'da satmaya çalıştığı ileri sürülen iki zanlı cezaevine gönderildi.

M.F'nin küçükbaş hayvanlarının çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği çalışmalar sonucu hayvanları çaldıkları belirlenen 2 kişi takibe alındı.

JASAT ekiplerince Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan A.K. (22) ve Y.K. (22) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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