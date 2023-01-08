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Pamukkale'deki turizmcilerin 2023 hedefi 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak

AA

Pamukkale'deki turizmcilerin 2023 hedefi 3 milyon ziyaretçiye ulaşmak

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin en fazla turist çeken ören yerleri arasında olan Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'ye 2023'te 3 milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Beyaz travertenleriyle ünlü bölgeyi 2019'da 2 milyon 580 bin 245, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de 625 bin 120, 2021'de 1 milyon 200 bin 650 kişi, geçen yıl ise 1 milyon 990 bin 786 kişi gezdi.

Salgının etkisinin azalmasıyla gözle görülür şekilde misafir sayısı artan ören yerinde turizmciler yeni yıla da umutlu girdi.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, geçen yılın başında 1 milyon 700 bin civarında turist hedefine ulaşmayı beklerken yıl sonunda bu rakamın üzerine çıktıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 milyon turist sayısıyla Türkiye'de açıklanan müze ve ören yerleri arasında "en fazla ziyaretçi alan yer" unvanına sahip olduklarını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"2023'te 3 milyon hedefi koyduk. Şu an itibarıyla gelen rezervasyonlardan da bu sayının tutacağına eminiz. Umarız herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Çünkü biliyorsunuz turizm pamuk ipliğine bağlı. Bir sıkıntı olmazsa ve turizmcilerin beklentileri gerçekleşirse 2023 hem ülkemiz hem de Denizli turizmi için çok çok önemli olacak."

- Çin'den ziyaretçi beklentisi

Şen, Kovid-19 salgını sonrası turizmin hızlı şekilde toparlandığını dile getirerek, insanların birkaç yıl seyahat edemediğini, bunun da etkisiyle ciddi bir talep gösterdiğini kaydetti.

2022'de Çin'den ve diğer uzak doğu ülkelerinden daha az misafir geldiğine işaret eden Şen, "Çin kapalıydı, bu yıl kapılarını açtı. Oradaki vaka ve ölüm oranı azalırsa Çin'den yoğun talep göreceğiz. Çin'in etkisiyle artı 400 bin civarında misafiri Pamukkale ören yerinde ağırlamayı bekliyoruz." diye konuştu.

- Haziranda en çok Meksikalı geldi"

Şen, Pamukkale'ye İspanya, İtalya, Endonezya, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi çok farklı ülkelerden turistlerin geldiğini belirtti.

"Mesela geçen yıl haziran ayında Pamukkale'ye en fazla Meksika'dan ziyaretçi geldi. Bu bizim aklımıza bile gelmezdi. Ama özellikle Güney Amerikalı turistlerin kültür turizmine talepleri var." diyen Şen, bu doğrultuda turistlerin Türkiye'ye geldiklerinde mutlaka Pamukkale'yi ziyaret ettiklerini kaydetti.

- "Kayak merkezi ile Denizli turizmi ivme kazanacak"

Son yıllarda bölgede alternatif turizmin de öne çıktığını anlatan Şen, balon turizminin bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Kapadokya'dan sonra en fazla uçuşların gerçekleştiği yer olduklarını belirten Şen, şunları söyledi:

"Yamaç paraşütü de 12 ay boyunca şehrimizde yapılıyor. Oraya da çok büyük talep var. Misafirlerimizin kışın kayak yapma şansları var. Kayak turizmi de yakın gelecekte Uludağ kadar Kartalkaya kadar konuşulmaya başlanacak. Pamukkale Denizli'de hem kayak misafirlerini alacak hem kayak merkezinin çok ön plana çıkmasıyla Denizli turizmi ayrı bir ivme kazanacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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