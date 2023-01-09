15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını tek tek dolaşıp kabir toprağı biriktirdi

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DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini canı pahasına engelleyen şehitlere vefa borcunu ödemek isteyen Denizlili Adnan Güler, 3 yılda 49 şehir gezerek 250 şehidin mezarı başında dua etti.

Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki emekli Adnan Güler, 15 Temmuz şehitlerine vefa borcunu ödemek ve helallik almak üzere şehitlerin kabrini ziyaret etmeye karar verdi.

Türkiye haritasını önüne açarak plan yapan ve kendi imkanlarıyla 3 yılda 49 şehre giden Güler, 250 şehidin mezarını ziyaret etti.

Bu ziyaretleri sırasında 100'e yakın şehit mezarından toprak alan Güler, darbe girişimi gecesi İstanbul'da TRT binası önünde şehit olan Faslı Cevad Merrun'un ülkesinde bulunan mezarını da ziyaret ederek, kabir ziyaretlerini tamamlamayı hedefliyor.

Güler, AA muhabirine, 15 Temmuz'da yaşananları televizyonda görünce kendisini sokağa attığını, o gece Ankara'ya sevk edilmek istenen askeri konvoyun geçişini Çardak Havaalanı önünde engellemeye çalışan vatandaşlar arasında yer aldığını söyledi.

Darbecileri, emniyet güçlerine teslim ettikten sonra yaşananların unutulmaması için çalışmaya başladığını anlatan Güler, "Bende Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, vatan sevgisi had safhada olduğu için ve bu insanlar bizim yolumuza can verdiğinden ne yapabilirim diye düşündüm. Bu kardeşlerimizin mezarlarını ziyaret etmeye karar verdim." dedi.

Bu fikrin Yozgat'a gittiği sırada oradaki 7 şehidin kabirlerini ziyareti sırasında aklına geldiğini kaydeden Güler, daha sonra çevre ilçelerdeki şehit mezarları ve Niğde'nin Bor ilçesindeki Ömer Halisdemir'in kabrine gittiğini aktardı.

Güler, 49 şehirdeki 157 kabristanda 250 şehit mezarını ziyaret ettiğini belirterek, 3 yılda ziyaretlerini tamamladığını ifade etti.

- "Bir hatıra olur diye her mezardan toprak aldım"

Bu yolculuğun kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Her ne kadar 15 Temmuz deyince tüylerimiz ürperse de birçok şehidin olduğu şehirlerde şehidimizi bilmeyen o kadar çok vatandaşımız var ki. Bunları daha detaylı anlatmak istedim. Şehitlerimiz için birer Fatiha okumanın hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bir hatıra olur diye her mezardan toprak aldım. Onlara ait. 100'e yakın şehidimizin toprağı bende. Fas'taki şehidimiz kaldı. Fas'taki şehidimizi de ziyaret etmek, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Kabul olur olmaz bilemiyorum. Kendi imkanlarımla bu şehitlerimize ait olan topraklardan veya hatıralarından bir müze yapmayı da düşünüyorum."

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