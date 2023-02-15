Denizli'de av sırasında tüfekle vurulan kişi öldü, arkadaşı gözaltına alındı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde domuz avına çıkan gruptaki bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti, gruptaki bir kişi gözaltına alındı.

Belevi Mahallesi Karadağ mevkiinde domuz avına çıkan gruptaki Bahri Oğur'un (61) kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Oğur'un cesedi, otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ön otopside ceset üzerinde saçma izlerine rastlandı.

Jandarma ekipleri, Oğur ile ava giden grupta yer alan H.O'yu (64) gözaltına aldı.

H.O'nun ifadesinde, çalılıkların arasındaki arkadaşını domuz sanarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı H.O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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