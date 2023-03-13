Denizli'de eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, eşi tarafından öldürülen 48 yaşındaki Arzu T'nin cenazesi defnedildi.

Arzu T'nin (48) cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kadının cenazesi, Güney ilçesindeki Aşağıçeşme Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay sonrası başına tabancayla ateş ederek intihar girişiminde bulunan H.T'nin (60), sevk edildiği özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan çiftin iki çocuğundan biri olan 15 yaşındaki B.T'nin olaya tanık olduğu öğrenildi. Polis, pedagog eşliğinde B.T'nin ifadesine başvurdu.

Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Mahallesi'ndeki evde H.T, tabancasıyla eşi Arzu T'yi öldürüp aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, H.T'yi hastaneye kaldırmıştı.

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