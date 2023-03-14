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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

AA

Denizli'de eşini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ferhat E. (27), öldürülen İrem E'nin (18) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık Ferhat E, eşiyle aralarının bozulmasına kaynanası H.G'nin neden olduğunu ileri sürdü.

Olay günü, eşinin annesinin evine gittiğinde karısının kendisine tabanca doğrulttuğunu iddia eden Ferhat E, silahın üzerine atladığını, gerisini ise hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 6 Haziran'a erteledi.

- Olayın geçmişi

Aşağışamlı Mahallesi'ndeki Kurtuluş Sokak'ta geçen yıl 7 Haziran'da, 2 ay önce kız bebek dünyaya getiren İrem E, annesinin yaşadığı evin kapısının önünde tabancayla 5 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Olay sonrası kaçan kocası Ferhat E, 18 Temmuz'da jandarma ekiplerine teslim olmuş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İnşaat ustası olan Ferhat E'nin "kasten yaralama", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirtilmişti.

İrem E'nin 22 Ekim 2021'de savcılığa yaptığı başvuru sonrası eşi Ferhat E hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı, üç gün sonra kadının başvurusuyla tedbirin 27 Ekim 2021'de kaldırıldığı kaydedilmişti.

Davanın iddianamesinde Ferhat E. hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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