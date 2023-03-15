Denizli'de eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin eşini öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan H.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.T'nin beyin ölümünün gerçekleşmesi sonrasında, ailesi tarafından organları bağışlandı.

Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan H.T, 12 Mart Pazar günü, tabancasıyla eşi Arzu T'yi öldürüp aynı tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, H.T'yi hastaneye kaldırmıştı.

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