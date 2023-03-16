Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş ile sözleşme yeniledi

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DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te başantrenör Zafer Aktaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.



Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen imza törenine Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, asbaşkanlar Gökhan Gökşin ve Veli Tefenlili ile Zafer Aktaş katıldı.



Törende konuşan Deveciler, Aktaş ile 2,5 yıldır önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Biz hocamızın çalışkanlığından, Denizli'ye ve kulübümüze olan aidiyetinden çok memnunuz. Yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantılar neticesinde hocamla önümüzdeki 2 yıl daha devam etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.



Denizli'yi zor bir deplasman haline getirdiklerini aktaran Zafer Aktaş ise bundan sonra daha iyi yerlere gelmek için çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Veli Deveciler ile Zafer Aktaş, sözleşmeye imza attı.

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