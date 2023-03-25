Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28'inci haftasında ağırladığı Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilen Altaş Denizlispor'un Teknik Direktörü Giray Bulak, "ikinci golü bulursak maçı kurtarabiliriz" psikolojisinin pahalıya mal olduğunu dile getirdi.

Bulak, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci golün denemesini yaparken gol yediklerini belirterek, "1-0'dan sonra ikinci golü bulma gayreti içindeydik. İkinci golü bulursak maçı kurtarabiliriz psikolojisi maalesef bize pahalıya mal oldu. İkinci golün denemesini yaparken gol yedik. Kontrollü kalabilsek farklı olabilirdi." dedi.

Kısıtlı kadro ile oynamaya çalıştıklarını kaydeden Bulak, "Kısıtlı kadro olduğu için değişiklik yapamıyoruz. Dolayısıyla duran toplardan gol atabilme umuduyla bazı oyunculara sabrediyoruz. Boluspor 3-4 oyuncusu olmamasına rağmen değişiklilerini yapabildi, kadrosu geniş. 11-12 oyuncuyla oynuyoruz. Çocuklarımız elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

- Dyorex Boluspor cephesi

Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer ise zor bir deplasman maçına çıktıklarını söyledi.

Maça 2-3 ayrı planla başladıklarını anlatan Bilazer, şöyle devam etti:

"Çünkü bizi bu maçın tamamında farklı senaryolar bekliyordu. Sonuçlandırmada iyi olamadık, duran topta golü yedik. Son iki maçta 1-0 geriden oyunu çevirmek bizim ne kadar agresif olduğumuzu ve istekli olduğumuzu gösterdi. Bu anlamda oyucularımı kutluyorum. Oyuncu değişikliğimizin karşılığını aldık. Salı günü Samsunspor maçı var. Onu da kazanıp kontrolü elimize alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."





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