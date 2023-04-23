Denizli'de otomobili ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niyazi Kılıçoğlu idaresindeki 20 AGB 921 plakalı otomobil ilçe girişi yakınlarında Yiğitcan Küçük idaresindeki 64 ACL 194 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde sürücü Kılıçoğlu ile otomobilde bulunan Çağdaş Bozkurt, Yağmur Demir ve Başak Su Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Panelvan sürücüsü Küçük ile yanında bulunan Mert Veli Şafak ve Mustafa Bozkurt kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.​​​​​​​



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