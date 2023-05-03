Denizli'de lisanslı depoculuk yatırımı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de tarım ürünlerinin hijyenik, ekonomik ve sigortalı olarak depolanması hedeflenen 45 bin ton kapasiteli tesisin temeli atıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yapılacak Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisinin temel atma töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin ihtiyacı olan tesisin temelini atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Lisanslı depoculuk tesislerinin yaygınlaşmasıyla çiftçilerin emeklerinin karşılığını daha fazla alabileceğini belirten Zolan,"Ne kadar çok lisanslı depolama tesisi kurabilirsek ülkemizin geleceğine de o kadar güvenle bakabiliriz. Bu tesisler, ülkemizin geleceği, gıda güvenliği ve çiftçilerimizin daha fazla kazanması adına güzel bir yatırım." dedi.

Çivril ilçesinde de DTB işbirliğiyle lisanslı depoculuk tesisi yatırımını hayata geçirdiklerini vurgulayan Zolan, "Çivril ilçemizdeki tesisimizin de temelini attık. Bu tesisiler çok uzun yıllar şehrimize, çiftçilerimize hizmet edecek. Bu iki tesisin toplam maliyeti 110 milyon lira. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu yatırımın 60 milyon lirasını karşılıyoruz." diye konuştu.

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ise tesisle ürünlerin daha sağlıklı koşullarda saklanabileceğini ve kayıp oranının düşeceğini belirtti.

AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da tesisin başta çiftçiler olmak üzere Denizli ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise çiftçinin ihtiyacı olan altyapı hizmetlerine hükümet olarak her zaman destek verdiklerini dile getirdi.

Törene, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve vatandaşlar katıldı.

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