Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası dere taştı, ev ve ahırları su bastı.

İlçede öğleden sonra şiddetli yağış sonucu Belevi ve İmamlar mahallelerinden geçen Türkan Deresi taştı.

Taşkın nedeniyle mahallelere ulaşım sağlayan kara yolu kısa süre trafiğe kapatıldı.

Belediye ekipleri, bölgede iş makineleriyle çalışma yaptı.

Taşkın nedeniyle 5 ahır ve 2 evde maddi hasar oluştu, yolda mahsur kalan bazı araç sürücüleri belediye ekiplerince kurtarıldı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, iki mahalleye giderek taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

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