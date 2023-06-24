Kale'de baklava ustası kadınlar bayram öncesi yoğunluk yaşıyor

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde baklava ustası kadınlar, bakır tepsilerde pişirilen ev baklavası siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

İlçede düğün ve bayram gibi özel günlerin geleneği olan ev baklavası, son yıllarda çevre illerden de yoğun talep alıyor.

Baklava ustası kadınların kağıt inceliğinde açtığı hamurları 40 kat sermesi ve arasına yöreye has cevizi serpmesiyle hazırlanan baklava, bakır tepsilerde odun fırınında pişiriliyor.

Tepsisi 14 kilogram gelen baklavalar, kuru olarak kargoyla ilçe dışına gönderiliyor.

Baklava ustası Hacer Akçoban, bir kez tadanların sürekli sipariş verdiği baklavanın ilçede bayram öncesi en önemli uğraş alanlarından biri haline geldiğini belirtti.



Kardeşi Ayfer Akçoban ile birlikte baklava açan Şerife Vayvada ise bayram öncesi sipariş yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını, bir ustanın günde 8 tepsi baklava hazırlayabildiğini söyledi.

İlçede yufka ve baklava açmanın kadınlarda aranan bir özellik olduğuna işaret eden Vayvada, kendisinin ilçeye gelin geldiğinde öğrendiği baklava açmayı üniversite öğrencisi kızlarına da öğrettiğini dile getirdi.



Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da Kale baklavasının tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.





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