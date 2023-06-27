Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Metin Bilger yönetimindeki 07 ADR 353 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki yan yolda park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobildeki Recep Çapuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü Bilger ise Çardak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tır şoförü de ifadesinin alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü.

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