Denizli'de kuyuya düşen kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde, boş su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yumrutaş Mahallesi'nde yaşayan Mukkader Baş (66), su pompasını sökmek için merdivenle evinin yanındaki su kuyusuna inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip içine düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 18 metre derinliğindeki kuyudaki Baş'ı düştüğü yerden çıkardı.

Yaralanan Baş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çameli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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