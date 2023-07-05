Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali, 8 Temmuz'da başlayacak

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde ikincisi düzenlenecek Babadağ Tanıtım Günleri ve El Emeği Festivali bu hafta sonu gerçekleştirilecek.



Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında 8-9 Temmuz'da düzenleyecekleri festivalde ilçenin kültürel değerlerinin tanıtılacağını söyledi.



Babadağ'ın öne çıkan değerlerini herkese tanıtmak istediklerini anlatan Atlı, yaklaşık 350 kadının açacakları stantlarda kendi ürettikleri ürünleri satacağını kaydetti.

Festival kapsamında yemek yarışması ve konser düzenlenecek.

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