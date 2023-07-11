Denizli'deki Topuklu Yaylası'nda "Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinliği" yapılacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda, gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, yarın başlayacak ve 16 Temmuz'a kadar sürecek "Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne, yurt içi ve dışından yaklaşık 1000 kişinin katılımını beklediklerini söyledi.

Akçay, etkinlikte yetişkinler ve çocuklara yönelik astronomi, fotoğrafçılık, ışık kirliliği gibi konularda atölye çalışmaları yapılacağını belirtti.

Topuklu Yaylası'nın, "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" statüsü kazanması için çalıştıklarını söyleyen Akçay, "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi'ne resmi başvurumuzu geçtiğimiz aylarda yapmış ve birinci aşamayı geçmiş bulunmaktayız. Şimdi ikinci aşama çalışmalarına geçtik." dedi.

Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkları Komitesi üyesi ABD'li bilim insanı Michael Rymer'in de etkinliğe katılacağını aktaran Akçay, Rymer'e bölgede ışık düzenlemesi konusunda yaptıkları çalışmaları da aktaracaklarını ifade etti.