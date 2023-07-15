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        Denizli'de hastanede klima gazı dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:48
        Denizli'de hastanede klima gazı dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        DENİZLİ (AA) - Denizli'de hastanenin klima ünitesine gaz dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Güney Devlet Hastanesinde klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada hastane teknik personeli Hakan Dursun (43), ağır yaralandı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Hastane morguna kaldırılan Dursun'un cenazesi ailesi tarafından alınıp, Asri Mezarlığa getirildi.

        Dursun, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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