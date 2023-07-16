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        Denizli'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:14
        Denizli'de ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Kelekçi Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı, alevler kısa sürede ormana sıçradı.

        İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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