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        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:15
        Denizli'de hileli teraziyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde hileli teraziyle zeytinyağı üreticisini dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Duacılı Mahallesi'nde ikamet eden N.G. (70), zeytinyağı sattığı kişilerin kendisini dolandırıldığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, N.G'den zeytinyağı alan A.Ş. (27), Y.E. (37) ve S.L'yi (27) yakaladı.

        Şüphelilerin kullandıkları terazi ele geçirildi. Yapılan incelemede, terazinin kumanda ile kontrol edilebildiği ve istenilen miktarda eksik ölçtüğü tespit edildi.

        Şüphelilerin, N.G'yi 250 kilogram zeytinyağını, 50 kilogram göstererek satın aldıkları da belirlendi.

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