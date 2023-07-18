Denizli'de su kuyusuna giren 2 kardeş öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, su kuyusuna giren 2 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ile ağabeyi Mustafa Sert (61), çalışmak için kendilerine ait tarlaya gitti.

Mustafa Sert, su motorunu çalıştırmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Ağabeyinin bir süre dışarı çıkmaması üzerine Ali Sert de su kuyusuna indi.

Kardeşlerden haber alınamayınca yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mustafa Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan Ali Sert de kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Mustafa ve Ali Sert'in, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.