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        Kale'de oluşturulan lavanta bahçesi misafirlerini bekliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:46
        Kale'de oluşturulan lavanta bahçesi misafirlerini bekliyor

        DENİZLİ (AA) - Kale Belediyesince 10 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesi ziyarete açıldı.

        Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacaoluk mevkisinde belediyeye ait arazide oluşturulan lavanta bahçesinin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

        Lavantanın tıbbi aromatik bitki olduğunu dile getiren Sağınç, "Lavanta bahçesinin turizm potansiyeli de var. Belediye olarak ilçede lavanta yetiştiriciliğine ön ayak olacağız. Bahçe aynı zamanda vatandaşlara da sosyal etkinlik sağlayacak. Burada fotoğraf çekim alanları oluşturduk." diye konuştu.

        Bahçenin, evlilik teklifi, nişan, düğün, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak noktası olması hedefleniyor.

        Nostalji cip ve faytonun da bulunduğu bahçede misafirler için yürüyüş parkuru yer alıyor.

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