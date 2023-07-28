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        Denizli'de hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:19
        Denizli'de hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

        Tavas Devlet Hastanesi'nden Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne hasta taşıyan E.K'nin kullandığı 20 ABP 887 plakalı ambulans, Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda M.K'nin kullandığı 20 YH 080 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü, ambulans şoförü ve ambulanstaki 2 sağlık görevlisini Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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