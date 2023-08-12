Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de oğulları öldürülen anne baba intikam amacıyla cinayet işledikleri suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de oğulları öldürülen anne baba intikam amacıyla cinayet işledikleri suçlamasıyla tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde geçen sene oğulları öldürülen anne baba, intikam için cinayet işledikleri iddiasıyla tutuklandı, olayla ilgilerinin olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kemal Akköse'nin (25) 10 Ağustos'ta otomobilinin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aynur Kural, eski eşi Yaşar Akköse ile erkek kardeşleri İ.A. ve B.A'nın işlemleri tamamlandı.

        Acıpayam Adliyesine sevk edilen zanlılardan Yaşar Akköse ve Aynur Kural, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, İ.A. ile B.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen zanlılardan Aynur Kural'ın ifadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını, olay sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımları öfkeyle yazdığını savunduğu belirtildi.

        - Olay

        10 Ağustos'ta Aşağı Mahalle'deki bir leblebicide çalışan Kemal Akköse işe gitmek için otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmişti. Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu anlaşılmıştı.

        Soruşturma kapsamında Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse, annesi Aynur K ve iki amcası gözaltına alınmıştı. Annenin cinayetten 7 saat önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Söz intikamını alacağım oğlum", cinayetin ardından ise "Biz, bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşımlar yaptığı görülmüştü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Azimli hırsızlar iş başında!
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Makas terörü! Fişek gibi çarptı
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Eski sevgili kıskançlıktan evdeki tamirciyi bıçakladı!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji'den önemli uyarı! Bir bölgede şiddetli sağanak!
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Havalimanında alınmadığı taksiyi çaldı
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        Güvensiz tüketici ürünlerine ceza
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Merkezefendi'nin yabancıları geldi
        Merkezefendi'nin yabancıları geldi
        Şehit Uzman Çavuş Özek, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Özek, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek, Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
        Denizli'de otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı
        Denizli'de otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı
        AK Parti'li Yazıcı: Hayat pahalılığını Türkiye gündeminden çıkaracağız
        AK Parti'li Yazıcı: Hayat pahalılığını Türkiye gündeminden çıkaracağız
        AK Parti'li Yazıcı, Denizli'de "Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı:
        AK Parti'li Yazıcı, Denizli'de "Şehir Buluşmaları" toplantısına katıldı: