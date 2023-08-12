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        Kale'de en iyi biberi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:33
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        Kale'de en iyi biberi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Kale Biber Festivali kapsamında en iyi biberi yetiştiren üreticiler belirlendi.

        Kale ilçesinde mikroklima özelliği gösteren bölgelerde yetiştirilen tescilli Kale biberinin tanımı amacıyla düzenlenen 27. Geleneksel Biber Festivali, Çarşı Meydanı'nda mehteran gösterisiyle başladı.

        Festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken en iyi biberi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.

        Festivale, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve vatandaşlar katıldı.

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