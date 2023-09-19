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        Almanya'dan emeklilik işlemleri için geldikleri Denizli'de kaza geçirip ölen çift defnedildi

        Almanya'dan emeklilik işlemleri için geldikleri Denizli'nin Tavas ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gurbetçi çift ile kazada ölen diğer sürücü toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 19:32
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        Almanya'dan emeklilik işlemleri için geldikleri Denizli'de kaza geçirip ölen çift defnedildi
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        Almanya'dan emeklilik işlemleri için geldikleri Denizli'nin Tavas ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gurbetçi çift ile kazada ölen diğer sürücü toprağa verildi.

        Karahisar Mahallesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitiren Hatice ve Mehmet Şandede (45) ile Adem Gökin'in Tavas Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Yakınları tarafından cenazeleri alınan Şandede çiftinin cenazeleri Nikfer Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybeden Gökin de Karahisar Mahallesi'ndeki Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede bulunan mezarlığa defnedildi.

        - Olay

        Dün, Mehmet Şandede'nin (45) kullandığı 34 GDT 304 plakalı otomobil, Adem Gökin'in (69) kullandığı elektrikli bisikletle çarpışmış, kazada sürücüler olay yerinde, otomobilde yolcu konumundaki Hatice Şandede ise kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Şandede çiftinin Almanya'dan Denizli'nin Tavas ilçesine emeklilik işlemlerini yaptırmak için geldikleri öğrenilmişti.

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