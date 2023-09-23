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        5 ilde 11 suçtan aranan şüpheli, Denizli'de yakalandı

        Denizli'de hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:40
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        5 ilde 11 suçtan aranan şüpheli, Denizli'de yakalandı
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        Denizli'de hakkında çok sayıda suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstanbul, İzmir, Manisa, Kırıkkale ve Kocaeli'nde karıştığı 11 suç nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Metin O'nun (49) Denizli'ye geldiğini tespit etti.

        Şüphelinin yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığını, bu kimlikle Honaz ilçesinde daire kiraladığını belirleyen ekipler, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonla Metin O'yu yakaladı.

        Şüphelinin ayrıca 16'sı dolandırıcılık olmak üzere toplam 32 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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