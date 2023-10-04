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        Denizli'de aranan hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı

        Denizli'de çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:01
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        Denizli'de aranan hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
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        Denizli'de çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli, İzmir, Uşak, Muğla, Afyonkarahisar ve Konya il merkezleri ve ilçelerinde 12 evden hırsızlık suçundan 2013 yılında 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen ve 7 farklı evden hırsızlık suçundan da aranan Nafiye A'nın (61) yakalanması için çalışma başlattı.

        Durdurulan otomobilde yakalanan ve üzerinden kardeşine ait kimlik çıkan Nafiye A, cezaevine gönderildi.

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