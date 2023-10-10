Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        İyilik İçin Sanat Derneği İbrahim Çallı anısına Çal'da resim sergisi açtı

        İyilik İçin Sanat Derneği, ünlü Türk ressam İbrahim Çallı'nın doğum yeri Denizli'nin Çal ilçesinde resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İyilik İçin Sanat Derneği İbrahim Çallı anısına Çal'da resim sergisi açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İyilik İçin Sanat Derneği, ünlü Türk ressam İbrahim Çallı'nın doğum yeri Denizli'nin Çal ilçesinde resim sergisi açtı.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hançalar Mahallesi'ndeki Kuzubağ Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı da katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Selin Bozkurt, sergiyi Cumhuriyet Dönemi'nin önde gelen sanatçılarından İbrahim Çallı'nın mirasını onurlandırmak ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla açtıklarını belitti.

        Bozkurt, "İbrahim Çallı'nın anısını yaşatmak, kültürel canlanmayı desteklemek ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek için bu sergiyi önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        İbrahim Çallı'nın 5 orijinal resminin görülebildiği sergide, 35 yaş altındaki 20 sanatçının 21 eseri de beğeniye sunuldu.

        Sergi, galeride 30 Mart 2024'e kadar gezilebilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        İsrail: Kara operasyonu seçeneği için ordu hazır
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        Kavgada baltayla ağır yaralandı, 3 gün sonra öldü
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Putin'den İsrail-Filistin açıklaması
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Lastiği patlayan kamyonet şarampole düştü: 3 ölü
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Melissa Vargas, Malatya'ya geldi!
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Gazze'nin birçok bölgesi enkaza döndü!
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"

        Benzer Haberler

        Denizlispor Teknik Direktörü Ertuğrul: Çıkışımızı sürdüremedik
        Denizlispor Teknik Direktörü Ertuğrul: Çıkışımızı sürdüremedik
        AK Parti'li Zeybekci: Muhalefetin tek taş koymaya genetiği müsait değil
        AK Parti'li Zeybekci: Muhalefetin tek taş koymaya genetiği müsait değil
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de partililerle bir aray...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de partililerle bir aray...
        Denizlispor istediğini alamadı
        Denizlispor istediğini alamadı
        Başlarına kadın çorabı geçirip, güvenlik kamerasını baltayla kıran hırsızlı...
        Başlarına kadın çorabı geçirip, güvenlik kamerasını baltayla kıran hırsızlı...
        Denizli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Denizli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı