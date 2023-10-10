İyilik İçin Sanat Derneği İbrahim Çallı anısına Çal'da resim sergisi açtı

İyilik İçin Sanat Derneği, ünlü Türk ressam İbrahim Çallı'nın doğum yeri Denizli'nin Çal ilçesinde resim sergisi açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hançalar Mahallesi'ndeki Kuzubağ Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Selin Bozkurt, sergiyi Cumhuriyet Dönemi'nin önde gelen sanatçılarından İbrahim Çallı'nın mirasını onurlandırmak ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla açtıklarını belitti.

Bozkurt, "İbrahim Çallı'nın anısını yaşatmak, kültürel canlanmayı desteklemek ve kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek için bu sergiyi önemli bir adım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Çallı'nın 5 orijinal resminin görülebildiği sergide, 35 yaş altındaki 20 sanatçının 21 eseri de beğeniye sunuldu.

Sergi, galeride 30 Mart 2024'e kadar gezilebilecek.