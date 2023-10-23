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        Denizli'de kestane toplarken boynuna ip dolanan kişi öldü

        Denizli'nin Babadağ ilçesinde kestane ağacında boynuna ip dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:49
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        Denizli'de kestane toplarken boynuna ip dolanan kişi öldü
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        Denizli'nin Babadağ ilçesinde kestane ağacında boynuna ip dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kestane toplamak için Başalan Yaylası'na giden Hasan Utaş (75), yaklaşık 15 metre yükseklikteki ağaca çıktı.

        Dengesini kaybederek bulunduğu yerden düşen Utaş, beline doladığı ipte asılı kaldı. Utaş, bir süre sonra boynuna doğru kayan iple nefessiz kaldı.

        Çevredeki vatandaşlar durumu AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ağaçtan indirilen Utaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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