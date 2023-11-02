Denizli'de trafik denetimleri sürüyor
Denizli'de polis ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.
Denizli'de polis ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalar ile kaza riski yüksek görülen kavşaklarda şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik dron yardımıyla havadan denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
Denetimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.