Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de trafik denetimleri sürüyor

        Denizli'de polis ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de trafik denetimleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de polis ekiplerinin trafik denetimleri devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalar ile kaza riski yüksek görülen kavşaklarda şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik dron yardımıyla havadan denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve sürüş esnasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyardı. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

        Denetimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Ailenin tek çocuğuydu! 16 yaşındaki Melike'yi kaybettik!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        Köpek hırsızlığı cinayetle bitti!
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Oğlu 8 kez bıçakladı! O şikayetçi olmadı! Ana yüreği!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Pamukkale, çiftlerin en özel anlarında kadraja giriyor
        Pamukkale, çiftlerin en özel anlarında kadraja giriyor
        Mahalleliden taş ocağı tepkisi: Mevcut ocak kapatılsın, yenisi açılmasın
        Mahalleliden taş ocağı tepkisi: Mevcut ocak kapatılsın, yenisi açılmasın
        Merkezefendi'den pota altına takviye
        Merkezefendi'den pota altına takviye
        Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber
        Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber
        Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç motosikletçi 87 gün sonra öldü
        Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç motosikletçi 87 gün sonra öldü
        Denizli'de otomobilin tıra çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Denizli'de otomobilin tıra çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında