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        Denizli'de otomobille çarptığı 2 öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisinin otomobille çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:55
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        Denizli'de otomobille çarptığı 2 öğrencinin ölümüne neden olan alkollü sürücü hakim karşısında
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisinin otomobille çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan alkollü sürücünün yargılanmasına başlandı.

        Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, hayatını kaybeden lise öğrencileri İklim Göksu Dönmez (17) ile Emre Çakıl'ın yakınları (17), tutuklu sanık F.A. (27) ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık F.A, emniyetteki "domuza çarptığımı sandım" şeklindeki ifadesinin doğru olmadığını savundu.

        Olay günü neye çarptığını hatırlamadığını ve yaşananlardan dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen F.A, "Kazadan sonra korktuğum için duramadım ve kaçtım. Gençleri fark etmemiştim. Sonra eve gittiğimde gözyaşları içinde kaldım. Kaza istemeden oldu. Ailelerden özür diliyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip kazayla ilgili bilirkişi raporu ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yabancı plakalı otomobil, 15 Ekim'de Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan lise 12. sınıf öğrencileri İklim Göksu Dönmez ile Emre Çakıl'a çarpmıştı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından park halinde bulunan otomobilin sürücüsü F.A'nın, 2,55 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, tutuklanan sürücü hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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