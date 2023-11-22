DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Denizli mağaralarıyla da turizme katkı sağlıyor SEBAHATDİN ZEYREK - Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü "beyaz cennet" Pamukkale'yi barındıran Denizli'de mağaralar da turizm sektörüne katkı sağlıyor.

SEBAHATDİN ZEYREK - Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü "beyaz cennet" Pamukkale'yi barındıran Denizli'de mağaralar da turizm sektörüne katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansının