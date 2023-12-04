Denizli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kolak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, kestiği ağaç Erdoğan Aslan'ın (58) üzerine devrildi.

Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından Aslan'ın cenazesi, Çameli Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.​​​​​​​

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