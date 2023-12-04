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        Denizli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:25 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:25
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        Denizli'de kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kolak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, kestiği ağaç Erdoğan Aslan'ın (58) üzerine devrildi.

        Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        İncelemenin ardından Aslan'ın cenazesi, Çameli Devlet Hastanesindeki morga kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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