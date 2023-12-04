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        Denizli'de otomobilin stepnesinde 4 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Denizli'de, bir otomobilde 4 bin 980 uyuşturucu hap bulundu, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:13
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        Denizli'de otomobilin stepnesinde 4 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Denizli'de, bir otomobilde 4 bin 980 uyuşturucu hap bulundu, sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir otomobili, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği aracın bagajının alt kısmındaki stepneye tepki verince detaylı arama yapıldı. Polis, yedek lastiğe gizlenmiş 4 bin 980 uyuşturucu hap buldu.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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