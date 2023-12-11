Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali, yapıldı
Denizli'nin Kale ilçesinde "Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde "Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.
Gölbaşı Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen festival, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kale Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirildi.
Festivale, Kale Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız ile Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç da katıldı.
Stantların açıldığı festivalde, sanatçılar Mustafa Tanrıbuyurdu ve Yusuf Özbey sahne aldı. Denizli Barosuna kayıtlı 5 avukattan oluşan SSÇ Grubu da konser verdi.
Festivalde "en iyi yeşil zeytin" ve "en iyi siyah zeytin" yarışmaları da gerçekleştirildi.
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