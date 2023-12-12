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        Denizli'de sahte zeytinyağı satanlara para cezası kesildi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 6 kişiye toplam 479 bin 849 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:40
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        Denizli'de sahte zeytinyağı satanlara para cezası kesildi
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde sahte zeytinyağı sattığı belirlenen 6 kişiye toplam 479 bin 849 lira ceza kesildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Buldan Belediyesine bağlı ekipler, zeytinyağı satışı yapılan pazar yeri, market ve şarküterileri denetledi.

        Denetimlerde, zeytinyağı olarak satışa çıkarılmış 1000 litre taklit ya da tağşiş ürün ele geçirildi.

        Bu kapsamda 6 satıcıya toplam 479 bin 849 lira ceza uygulanan denetimlerde, ürünlere de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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