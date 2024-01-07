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        Buldan'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:10
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        Buldan'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.

        Sabaha karşı başlayan ve gün boyu devam eden kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan bir apartmanın çatısı uçarken başka bir binanın da bacası yıkıldı.

        Rüzgar nedeniyle park halindeki bazı motosikletler de devrildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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