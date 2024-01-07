Buldan'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.
Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu.
Sabaha karşı başlayan ve gün boyu devam eden kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan bir apartmanın çatısı uçarken başka bir binanın da bacası yıkıldı.
Rüzgar nedeniyle park halindeki bazı motosikletler de devrildi.
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