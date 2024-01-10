Buldan'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltında

Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türlübey Mahallesi'nde Ş.B.'ye ait eve düzenlediği operasyonda 63 sikke ile Roma dönemine tarihlenen 72 obje ve dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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