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        Buldan'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltında

        Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:56 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:56
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        Buldan'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltında
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        Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türlübey Mahallesi'nde Ş.B.'ye ait eve düzenlediği operasyonda 63 sikke ile Roma dönemine tarihlenen 72 obje ve dedektör ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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