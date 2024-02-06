Honaz'da firari hükümlü yakalandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hakkında 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Jandarma ekipleri, 3 farklı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin bir evde saklandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Yakalanan S.D, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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