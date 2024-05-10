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        Eski bakanlardan Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi Denizli'de defnedildi

        Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:25
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        Eski bakanlardan Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi Denizli'de defnedildi
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        Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.

        Mehmet Kocabatmaz'ın ailesi, cenaze töreninin yapıldığı Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

        21. Dönem Denizli Milletvekili olan Kocabatmaz'ın öz geçmişi okundu, ardından dua edildi.

        Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocabatmaz'ın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi. Merhum Kocabatmaz'ın fotoğrafını torunu Mehmet Ege Kocabatmaz taşıdı.

        Cenaze törenine, Denizli Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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