Eski bakanlardan Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi Denizli'de defnedildi
Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.
Vefat eden eski Devlet Bakanlarından Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.
Mehmet Kocabatmaz'ın ailesi, cenaze töreninin yapıldığı Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde taziyeleri kabul etti.
21. Dönem Denizli Milletvekili olan Kocabatmaz'ın öz geçmişi okundu, ardından dua edildi.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocabatmaz'ın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi. Merhum Kocabatmaz'ın fotoğrafını torunu Mehmet Ege Kocabatmaz taşıdı.
Cenaze törenine, Denizli Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.
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