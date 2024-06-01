Çivril'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer çiçeği turları başladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, yılın üç ayı yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplanan Işıklı Gölü'nde çiçeklerin açmasıyla tekne turları da başladı.

Doğal SİT alanı olan Işıklı Gölü, çevresindeki biyoçeşitlilik ve su üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçi çekiyor. Kente 120 kilometre uzaklıktaki gölün yüzeyi haziran, temmuz ve ağustos aylarında su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.

Bu yıl da haziran ayıyla birlikte göl yüzeyinde nilüferlerin açmasıyla tekne turları da başladı.